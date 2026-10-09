İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" bu gün "Sabah"ı qəbul edir

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:17
    Azərbaycan Premyer Liqası: Neftçi bu gün Sabahı qəbul edir

    Misli Premyer Liqasında VII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    İlk olaraq "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ın qonağı olacaq. Qarşılaşma Şamaxı şəhər stadionunda, saat 16:00-da başlayacaq. Gəncə klubu 7 xalla 7-ci, Naxçıvan təmsilçisi 2 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci duelində, turun mərkəzi oyununda "Neftçi" son ölkə çempionu "Sabah"ı qəbul edəcək. Görüşün start fiti "Palms Sports Arena"da, saat 19:30-da səslənəcək. "Ağ-qaralar" 15 xalla liderdir. Eyni xala malik "Sabah" ikinci sırasada olsa da, ehtiyatda bir oyunu var.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VII tur

    9 oktyabr

    16:00. "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Tərlan Talıbzadə, Niyaz Əhmədov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:30. "Neftçi" – "Sabah"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Vüsal Məmmədov, Emin Əliyev.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "Palms Sports Arena"

    Xatırladaq ki, tura oktyabrın 11-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Premyer Liqası Neftçi FK Sabah FK Araz-Naxçıvan FK Kəpəz FK
    Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" примет "Сабах"
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    10:34

    Azərbaycanın səkkiz boksçusu U-17 Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    10:31
    Foto

    Azərbaycanın ilboyu turizm imkanları Türkiyənin dörd şəhərində təqdim olunub

    Turizm
    10:29

    Anar Bağırov: Azərbaycanın hüquq sistemi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq inkişaf edir

    Xarici siyasət
    10:27

    "Bolonya" italiyalı müdafiəçi Matteo Darmianla müqavilə bağlayıb

    Futbol
    10:26

    Prezident: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır

    Xarici siyasət
    10:25

    İlham Əliyev: Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə yükdaşımaları ildə 15 milyon tona çatdırmağa hazırıq

    Xarici siyasət
    10:20

    Prezident: Azərbaycan 2028-ci ildə MDB-də sədrliyi öz üzərinə götürməyə hazırdır

    Digər
    10:19

    İlham Əliyev: Laçında keçirilən tədbirlər bu diyarın zəngin və qədim tarixi ilə daha yaxından tanış olmağa imkan yaradıb

    Xarici siyasət
    10:18

    Hadrutda 100-dən çox şəxs məşğulluqla təmin edilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti