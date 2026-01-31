Azərbaycan millisinin üzvü Serbiya klubuna transfer olunub
Futbol
- 31 yanvar, 2026
- 17:14
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Alina Nəhmədova klubunu dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, müdafiəçi Serbiyanın "Partizan" klubuna transfer olunub.
Alina Nəhmədova son olaraq "Neftçi"nin şərəfini qoruyub.
