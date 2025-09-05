Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşib
Futbol
- 05 sentyabr, 2025
- 12:28
Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusu Cavid İmamverdiyevin yeni klubu müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, hücumçu Azərbaycan II Liqası təmsilçisi "Sheki City"yə keçib.
Komandanı kapitan kimi meydana çıxaracaq təcrübəli futbolçu daha əvvəl də Şəki komandasının formasını geyinib.
Qeyd edək ki, C.İmamverdiyev karyerası ərzində "Neftçi", "Sumqayıt", "Kəpəz" kimi klublarda çıxış edib.
Son xəbərlər
12:40
Sabahın hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:38
Finlandiya Fələstində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair bəyannaməyə qoşulubDigər ölkələr
12:34
Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıbFutbol
12:34
Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıbMaliyyə
12:28
Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşibFutbol
12:27
Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİSağlamlıq
12:18
Foto
"İçərişəhər"də yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
12:17
Tovuzda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıbHadisə
12:17