İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycan millisinin kapitanı: "Şotlandiya ilə matçda xal qazanacağımıza ümid edirəm"

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 13:06
    Azərbaycan millisinin kapitanı: Şotlandiya ilə matçda xal qazanacağımıza ümid edirəm

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin kapitanı Ayxan Süleymanlı komandanın bu gün Şotlandiya ilə matçda xal qazanacağına ümid edir.

    Hazırda zədəli olan müdafiəçi bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, rəqib haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Şotlandiya yığması fiziki cəhətdən atletik olsa da, onların da zəif tərəfləri var. Bundan istifadə edə bilsək, yaxşı nəticəyə nail ola bilərik. Mən bu görüşdə xal qazana biləcəyimizə ümid edirəm".

    U-21-in kapitanı, zədəsinə baxmayaraq, daim komanda yoldaşlarının yanında olduğunu söyləyib:

    "Bu dəfə də komandamı dəstəkləyəcəyəm. Çexiya ilə səfər matçında orada olmasam da, uşaqlarla daim əlaqədəydim. Uzaqdan dəstək göstərirdim".

    A.Süleymanlı bərpa prosesinin yaxşı keçdiyini də sözlərinə əlavə edib:

    "Yavaş-yavaş fəal hərəkətlərə başlayıram. Özümü yaxşı hiss edirəm".

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin Azərbaycan - Şotlandiya matçı bu gün "Liv Bona Dea Arena"da, saat 19:00-da start götürəcək.

    Azərbaycan U-21 Ayxan Süleymanlı Azərbaycan U-21 - Şotlandiya U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

    Son xəbərlər

    13:43

    Kanadanın XİN başçısı Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    13:43

    Avropa Məhkəməsi Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb, Rusiya 253 milyon avro təzminat ödəməlidir

    Region
    13:41

    Brüsselin ən böyük aeroportu ümummilli tətil səbəbindən iflic olub

    Digər ölkələr
    13:33

    Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək

    Region
    13:29

    "Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilib

    Maliyyə
    13:27

    Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:26

    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    13:23

    Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir

    Dünya
    Bütün Xəbər Lenti