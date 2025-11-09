Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransa ilə oyunlar üçün heyəti açıqlanıb
- 09 noyabr, 2025
- 12:24
Azərbaycan milli komandası noyabrın 10-dan 17-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
AFFA-dan "Report"-a verilən məlumata görə, yığmanın baş məşqçisi Ayxan Abbasov DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində İslandiya və Fransa millilərinə qarşı keçiriləcək oyunlar üçün heyəti açıqlayıb.
Yığma noyabrın 13-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda İslandiya, noyabrın 16-da isə Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Fransa seçməsi ilə qarşılaşacaq.
Heyəti təqdim edirik:
|
1
|
Şahruddin Məhəmmədəliyev
|
Qarabağ
|
2
|
Aydın Bayramov
|
Zirə
|
3
|
Rza Cəfərov
|
Neftçi
|
4
|
Səlahət Ağayev
|
Qəbələ
|
5
|
Anton Krivotsyuk
|
Daejon Hana (Cənubi Koreya)
|
6
|
Bəhlul Mustafazadə
|
Qarabağ
|
7
|
Elvin Bədəlov
|
Neftçi
|
8
|
Bədavi Hüseynov
|
Qarabağ
|
9
|
Rəhman Daşdəmirov
|
Sabah
|
10
|
Abbas Hüseynov
|
Qarabağ
|
11
|
Cəlal Hüseynov
|
Arda (Bolqarıstan)
|
12
|
Qismət Alıyev
|
Zirə
|
13
|
Rüfət Abbasov
|
Şamaxı
|
14
|
Elvin Cəfərquliyev
|
Qarabağ
|
15
|
Emin Mahmudov
|
Neftçi
|
16
|
Mustafa Əhmədzadə
|
Araz-Naxçıvan
|
17
|
Səbuhi Abdullazadə
|
Sumqayıt
|
18
|
Abdulla Xaybullayev
|
Sabah
|
19
|
Xəyal Əliyev
|
Sabah
|
20
|
Toral Bayramov
|
Qarabağ
|
21
|
Ceyhun Nuriyev
|
Zirə
|
22
|
Rüstəm Əhmədzadə
|
Sumqayıt
|
23
|
Anatoli Nuriyev
|
Sabah
|
24
|
Rüfət Abdullazadə
|
Varazdin (Xorvatiya)
|
25
|
Renat Dadaşov
|
Motor (Polşa)
|
26
|
Nəriman Axundzadə
|
Qarabağ