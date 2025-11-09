İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Futbol
    • 09 noyabr, 2025
    • 12:24
    Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransa ilə oyunlar üçün heyəti açıqlanıb

    Azərbaycan milli komandası noyabrın 10-dan 17-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    AFFA-dan "Report"-a verilən məlumata görə, yığmanın baş məşqçisi Ayxan Abbasov DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində İslandiya və Fransa millilərinə qarşı keçiriləcək oyunlar üçün heyəti açıqlayıb.

    Yığma noyabrın 13-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda İslandiya, noyabrın 16-da isə Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Fransa seçməsi ilə qarşılaşacaq.

    Heyəti təqdim edirik:

    1

    Şahruddin Məhəmmədəliyev

    Qarabağ

    2

    Aydın Bayramov

    Zirə

    3

    Rza Cəfərov

    Neftçi

    4

    Səlahət Ağayev

    Qəbələ

    5

    Anton Krivotsyuk

    Daejon Hana (Cənubi Koreya)

    6

    Bəhlul Mustafazadə

    Qarabağ

    7

    Elvin Bədəlov

    Neftçi

    8

    Bədavi Hüseynov

    Qarabağ

    9

    Rəhman Daşdəmirov

    Sabah

    10

    Abbas Hüseynov

    Qarabağ

    11

    Cəlal Hüseynov

    Arda (Bolqarıstan)

    12

    Qismət Alıyev

    Zirə

    13

    Rüfət Abbasov

    Şamaxı

    14

    Elvin Cəfərquliyev

    Qarabağ

    15

    Emin Mahmudov

    Neftçi

    16

    Mustafa Əhmədzadə

    Araz-Naxçıvan

    17

    Səbuhi Abdullazadə

    Sumqayıt

    18

    Abdulla Xaybullayev

    Sabah

    19

    Xəyal Əliyev

    Sabah

    20

    Toral Bayramov

    Qarabağ

    21

    Ceyhun Nuriyev

    Zirə

    22

    Rüstəm Əhmədzadə

    Sumqayıt

    23

    Anatoli Nuriyev

    Sabah

    24

    Rüfət Abdullazadə

    Varazdin (Xorvatiya)

    25

    Renat Dadaşov

    Motor (Polşa)

    26

    Nəriman Axundzadə

    Qarabağ

