    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya ilə qarşılaşmaya ciddi hazırlaşmışıq"

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 21:47
    Azərbaycan millisinin futbolçusu: İslandiya ilə qarşılaşmaya ciddi hazırlaşmışıq

    Azərbaycan yığması İslandiya ilə matça ciddi hazırlaşıb.

    "Report"un Reykyavikə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin futbolçusu Emin Mahmudov deyib.

    Yarımmüdafiəçi İslandiya yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bizi sabah ağır oyun gözləyir. Qarşılaşmaya ciddi hazırlaşmışıq. İnanırıq ki, baş məşqçimizin verdiyi tapşırıqları layiqincə yerinə yetirəcəyik. Hazırda motivasiyamız yüksəkdir. Sabah sözümüzü meydanda deməyə çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

