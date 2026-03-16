Azərbaycan millisinin Bolqarıstan, Litva və Malta ilə oyunları üçün heyəti müəyyənləşib
- 16 mart, 2026
- 19:14
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi martın 17-dən 20-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.
"Report" xəbər verir ki, yığma Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundunun oyunları üçün martın 21-də Bolqarıstanın Plovdiv şəhərinə yollanacaq.
B Liqasının 2-ci qrupunda yer alan U-17 orada Bolqarıstan, Litva və Maltanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.
Bakı toplanışı üçün U-17-yə dəvət olunan futbolçuların adlarını və oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq. Bolqarıstana yollanacaq yekun heyətdə 20 futbolçu qalacaq.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klubu
|1
|Nurəziz Əzizov
|Neftçi
|2
|Bilal Hacıyev
|Qarabağ
|3
|Murad Muradov
|Zirə
|4
|Kamil Həsənov
|Neftçi
|5
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ
|6
|Rəşad Gülüşov
|Sabah
|7
|Səttar Tahirzadə
|Marset (İspaniya)
|8
|Zeyd Nəsirulla
|Berliner AK 07 (Almaniya)
|9
|Atacan Məmmədov
|Marset (İspaniya)
|10
|Muhamməd Çodarov
|Marset (İspaniya)
|11
|İsmayıl Səfərli
|Neftçi
|12
|Əli Kiçibəyov
|Turan Tovuz
|13
|Amin Rzayev
|Qarabağ
|14
|Allahverdi Şirinov
|Qəbələ
|15
|Raul İsaqov
|Kəpəz
|16
|Nihad Hüseynzadə
|Sabah
|17
|Musa Mustafayev
|Zirə
|18
|İbrahim Xəlilov
|Sabah
|19
|Samir Şərifov
|Sabah
|20
|Pünhan Kərimov
|Marset (İspaniya)
|21
|Əli Bəşirov
|Qarabağ
|22
|Rüstəm Hüseynli
|Neftçi
|23
|Kamal Zülfiyev
|Sumqayıt
|24
|Murad Həmidov
|Elversberqs (Almaniya)
24 mart
17:00. Bolqarıstan (U-17) – Azərbaycan (U-17)
Baş hakim: Mateo Tozan (Sloveniya)
Baş hakimin köməkçiləri: Jure Jamnik (Sloveniya), Darko Vidiniç (Şimali Makedoniya)
Dördüncü hakim: Trpçevski Stoyanço (Şimali Makedoniya)
Plovdiv, "Xristo Botev" stadionu
27 mart
13:00. Litva (U-17) – Azərbaycan (U-17)
Baş hakim: Ozan Ergün (Türkiyə)
Baş hakimin köməkçiləri: Murat Altan (Türkiyə), Todor Vukov (Bolqarıstan)
Dördüncü hakim: Georgi Stoyanov (Bolqarıstan)
Plovdiv, Nikola Şterev - Starika İdman Kompleksi
30 mart
14:00. Azərbaycan (U-17) – Malta (U-17)
Baş hakim: Trpçevski Stoyanço (Şimali Makedoniya)
Baş hakimin köməkçiləri: Darko Vidiniç (Şimali Makedoniya), Todor Vukov (Bolqarıstan)
Dördüncü hakim: Georgi Stoyanov (Bolqarıstan)
Plovdiv, Nikola Şterev - Starika İdman Kompleksi