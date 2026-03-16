İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Futbol
    • 16 mart, 2026
    • 19:14
    Azərbaycan millisinin Bolqarıstan, Litva və Malta ilə oyunları üçün heyəti müəyyənləşib

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi martın 17-dən 20-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığma Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundunun oyunları üçün martın 21-də Bolqarıstanın Plovdiv şəhərinə yollanacaq.

    B Liqasının 2-ci qrupunda yer alan U-17 orada Bolqarıstan, Litva və Maltanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.

    Bakı toplanışı üçün U-17-yə dəvət olunan futbolçuların adlarını və oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq. Bolqarıstana yollanacaq yekun heyətdə 20 futbolçu qalacaq.

    Nr. Adı / Soyadı Klubu
    1 Nurəziz Əzizov Neftçi
    2 Bilal Hacıyev Qarabağ
    3 Murad Muradov Zirə
    4 Kamil Həsənov Neftçi
    5 Uğur Qurbanlı Qarabağ
    6 Rəşad Gülüşov Sabah
    7 Səttar Tahirzadə Marset (İspaniya)
    8 Zeyd Nəsirulla Berliner AK 07 (Almaniya)
    9 Atacan Məmmədov Marset (İspaniya)
    10 Muhamməd Çodarov Marset (İspaniya)
    11 İsmayıl Səfərli Neftçi
    12 Əli Kiçibəyov Turan Tovuz
    13 Amin Rzayev Qarabağ
    14 Allahverdi Şirinov Qəbələ
    15 Raul İsaqov Kəpəz
    16 Nihad Hüseynzadə Sabah
    17 Musa Mustafayev Zirə
    18 İbrahim Xəlilov Sabah
    19 Samir Şərifov Sabah
    20 Pünhan Kərimov Marset (İspaniya)
    21 Əli Bəşirov Qarabağ
    22 Rüstəm Hüseynli Neftçi
    23 Kamal Zülfiyev Sumqayıt
    24 Murad Həmidov Elversberqs (Almaniya)

    24 mart

    17:00. Bolqarıstan (U-17) – Azərbaycan (U-17)

    Baş hakim: Mateo Tozan (Sloveniya)

    Baş hakimin köməkçiləri: Jure Jamnik (Sloveniya), Darko Vidiniç (Şimali Makedoniya)

    Dördüncü hakim: Trpçevski Stoyanço (Şimali Makedoniya)

    Plovdiv, "Xristo Botev" stadionu

    27 mart

    13:00. Litva (U-17) – Azərbaycan (U-17)

    Baş hakim: Ozan Ergün (Türkiyə)

    Baş hakimin köməkçiləri: Murat Altan (Türkiyə), Todor Vukov (Bolqarıstan)

    Dördüncü hakim: Georgi Stoyanov (Bolqarıstan)

    Plovdiv, Nikola Şterev - Starika İdman Kompleksi

    30 mart

    14:00. Azərbaycan (U-17) – Malta (U-17)

    Baş hakim: Trpçevski Stoyanço (Şimali Makedoniya)

    Baş hakimin köməkçiləri: Darko Vidiniç (Şimali Makedoniya), Todor Vukov (Bolqarıstan)

    Dördüncü hakim: Georgi Stoyanov (Bolqarıstan)

    Plovdiv, Nikola Şterev - Starika İdman Kompleksi

    Azərbaycanın U-17 millisi Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzi Bolqarıstanın Plovdiv şəhəri

