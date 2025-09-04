Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 22:39
Azərbaycan milli komandası İslandiya ilə sabahkı oyun ərəfəsində Reykyavik şəhərindəki "Lauqardalsvöllur"da son məşqinə çıxıb.
"Report"un İslandiyaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yerli vaxtla 18:30-da başlayan məşqin ilk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq olub.
Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunöncəsi son məşqinə çıxıbFutbol
