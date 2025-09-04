İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunöncəsi son məşqinə çıxıb

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 22:39
    Azərbaycan milli komandası İslandiya ilə sabahkı oyun ərəfəsində Reykyavik şəhərindəki "Lauqardalsvöllur"da son məşqinə çıxıb.

    "Report"un İslandiyaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yerli vaxtla 18:30-da başlayan məşqin ilk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq olub.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    Reykyavik Futbol İslandiya - Azərbaycan görüşü DÇ-2026

