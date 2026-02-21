İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində üçüncü oyununa çıxacaq

    Futbol
    • 21 fevral, 2026
    • 09:48
    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində üçüncü oyununa çıxacaq

    Azərbaycanın 18 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində bu gün üçüncü oyuna çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan milli Belarusun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.

    Belarusun paytaxtı Minskdə yerləşən yerli futbol federasiyasının məşq meydanında keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 16:40-də başlayacaq.

    Qeyd edək ki, U-18 daha əvvəl keçirdiyi matçlarda Rusiya (1:7) və Özbəkistana (1:3) məğlub olub.

    Futbol xəbərləri Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turniri Belarus

