Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində üçüncü oyununa çıxacaq
Futbol
- 21 fevral, 2026
- 09:48
Azərbaycanın 18 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində bu gün üçüncü oyuna çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan milli Belarusun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.
Belarusun paytaxtı Minskdə yerləşən yerli futbol federasiyasının məşq meydanında keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 16:40-də başlayacaq.
Qeyd edək ki, U-18 daha əvvəl keçirdiyi matçlarda Rusiya (1:7) və Özbəkistana (1:3) məğlub olub.
Son xəbərlər
09:53
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.02.2026)Maliyyə
09:51
TÜRKPA müşahidəçi statusu almaq üçün sənədləri yaxın günlərdə ATƏT PA-ya göndərəcəkDigər
09:48
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində üçüncü oyununa çıxacaqFutbol
09:40
Azərbaycan nefti ucuzlaşıbEnergetika
09:35
Bu gün Beynəlxalq Ana Dili GünüdürElm və təhsil
09:21
Rusiyada PUA-ların hücumu zamanı 11 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
09:17
Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyən şəxsləri maşın vurub, ölən və xəsarət alan varHadisə
09:16
Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" 6 aydır qalib gələ bilməyən "Karvan-Yevlax"la səfərdə qarşılaşacaqFutbol
08:56