    Azərbaycan Kubokunun final oyununun nominal meydan sahibi məlum olub

    Futbol
    • 24 aprel, 2026
    • 14:21
    Azərbaycan Kubokunun final oyununun nominal meydan sahibi məlum olub

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun final görüşünün nominal meydan sahibinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə püşkatma mərasimi keçirilib.

    Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) "Report"a verilən məlumata görə, mərasimdə PFL-in, "Zirə" və "Sabah" klublarının nümayəndələri iştirak ediblər.

    PFL Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev, "Zirə" mətbuat katibi Elmar Abdullazadə, "Sabah" isə klubun əməkdaşı İlahə Vəlizadə ilə təmsil olunub.

    Püşkatmaya əsasən "Sabah" nominal meydan sahibi olub.

    Püşkatmadan sonra klub nümayəndələri ilə Peşəkar Futbol Liqası arasında geniştərkibli görüş keçirilib. İclasda adıçəkilən qurumun Texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov, Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev, icraçı direktor Zaur Hacı-Məhərrəmov da iştirak ediblər. Görüşdə finalla bağlı ilkin təşkilati məsələlər, nəzərə alınacaq nüanslarla bağlı müzakirə aparılıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun final oyunu 13 may tarixində "Palms Sports Arena"da keçiriləcək. Matç saat 20:00-da start götürəcək.

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti