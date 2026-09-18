İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2026
    • 13:33
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) prezidenti Elxan Səmədov, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev, PFL-in vitse-prezidenti Aslan Şahgəldiyev, texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov, icraçı-direktoru Zaur Hacı-Məhərrəmov, media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev, komandaların nümayəndələri, jurnalistlər iştirak ediblər.

    Püşkün atılmasında xüsusi qonaq olaraq ölkənin ən titullu futbolçularından biri, Azərbaycan millisinin sabiq üzvü, hazırda 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığmada məşqçi kimi çalışan Qara Qarayev də iştirak edib.

    Tədbirdə I və II təsnifat mərhələlərinin, həmçinin 1/8 finalın püşkü atılıb. Bu mərhələlərin oyunları bir görüşdən ibarət olacaq. 1/4 finaldan ev-səfər prinsipi tətbiq olunacaq.

    34 komandanın qatıldığı Azərbaycan Kubokunun final matçı 2027-ci il mayın 12-də Gəncə stadionunda təşkil olunacaq.

    Azərbaycan kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    7-8 oktyabr

    1. "Marafon" – "Dinamo"

    2. "Qaradağ Lökbatan" – "Şəki"

    3. "Şirvan" – "Kür-Araz"

    4. "Ağdaş" – "Hypers"

    5. "Şəmkir" – "Ağstafa Gəncləri"

    6. "Difai" – "Zəngəzur"

    II təsnifat mərhələsi

    27-29 oktyabr

    7. "Şimal" – "Araz-Naxçıvan"

    8. 1-ci cütün qalibi – "Zaqatala"

    9. "İmişli" – 2-ci cütün qalibi

    10. 3-cü cütün qalibi – "Sumqayıt"

    11. "Qəbələ" – "Mingəçevir"

    12. MOİK – "Şahdağ Qusar"

    13. "Xankəndi" – "Gəncəbasar"

    14. 4-cü cütün qalibi – "Şamaxı"

    15. "Şəfa" – 5-ci cütün qalibi

    16. 6-cı cütün qalibi – "Karvan-Yevlax"

    17. "Səbail" – "Zirə"

    18. "Kəpəz" – "Baku Sportinq"

    1/8 final

    1-2 dekabr

    19. 7-ci cütün qalibi – 8-ci cütün qalibi

    20. "Sabah" – 9-cu cütün qalibi

    21. 10-cu cütün qalibi – "Qarabağ"

    22. 11-ci cütün qalibi – 12-ci cütün qalibi

    23. 13-cü cütün qalibi – 14-cü cütün qalibi

    24. "Neftçi" – 15-ci cütün qalibi

    25. 16-cı cütün qalibi – 17-ci cütün qalibi

    26. "Turan Tovuz" – 18-ci cütün qalibi

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Püşkatma mərasimi 2026/2027 mövsümü Gəncə stadionu
    Foto
    Azerbaijan Cup 2026/2027 qualifying draw held

    Son xəbərlər

    15:05

    Hacıqabulda "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" mövzusunda panel müzakirəsi olacaq

    ASK
    15:05
    Foto

    Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə növbəti genişmiqyaslı konfrans İsmayıllıda keçirilib

    Daxili siyasət
    15:00

    Ələt Azad İqtisadi Zonasının Səlahiyyətli Qurumunun nümayəndə heyəti Malayziyaya işgüzar səfər edəcək

    İnfrastruktur
    14:59

    "Sizin Lombard"ın istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:44

    Fitso xəstəlik səbəbindən Ukraynaya səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    14:43
    Foto

    Laçında uşaqlar üçün tibbi müayinələr keçirilib

    Sağlamlıq
    14:40

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    14:39

    AK rəhbəri Qərbi Balkanlar üzrə tura çıxacaq

    Digər ölkələr
    14:37
    Foto

    AFFA və Pakistan Futbol Federasiyası arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti