Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 14:49
Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tədbir sentyabrın 17-də "Holiday INN" otelində baş tutacaq
Mərasim saat 15:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümündə 34 komanda iştirak edəcək.
