    Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 14:49
    Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib

    Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tədbir sentyabrın 17-də "Holiday INN" otelində baş tutacaq

    Mərasim saat 15:00-da başlayacaq. 

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümündə 34 komanda iştirak edəcək.

    Azərbaycan futbolu Azərbaycan Kuboku PFL

