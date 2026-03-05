İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" yarımfinala yüksəldi

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 16:24
    Azərbaycan Kuboku: Turan Tovuz yarımfinala yüksəldi

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinə vəsiqə qazanan daha bir komanda müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, "Turan Tovuz" 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda "Kəpəz"i iki cavabsız qolla üstələyib.

    13-cü dəqiqədə Xorxe Silva, 51-ci dəqiqədə Hayderson Hurtado fərqlənib.

    İlk görüşdə 1:0 hesabı ilə qalib gələn "Turan Tovuz" növbəti raundda iştirak hüququ qazanıb. Komanda yarımfinalda "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.

    1/4 finalın son oyununda "Sabah" səfərdə "Qəbələ (ilk oyun - 0:0) ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Sumqayıt"ı 2:0 (ilk oyun - 0:0) hesabı ilə üstələyən "Zirə" və "Şamaxı"nı məğlub edən (1:2, 3:1) "Qarabağ" yarımfinalda oynamaq hüququ qazanıb.

    Turan Tovuz klubu Azərbaycan Kuboku yarımfinal

    Son xəbərlər

    16:34

    Latviya İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyib

    Xarici siyasət
    16:32

    TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçib

    Maliyyə
    16:31

    İlham Əliyev: Azərbaycan dövləti İranda yaşayan bir çox azərbaycanlılar üçün ümid yeridir

    Xarici siyasət
    16:28

    GUAM İran dronlarının Naxçıvana hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    16:26

    Abşeronda iki günlük körpə ölüb

    Hadisə
    16:26

    Prezident: Birinci dəfə deyil ki, İran dövləti Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı terror aktları həyata keçirir

    Daxili siyasət
    16:24

