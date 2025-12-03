Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" 1/4 finala yüksəlib
Futbol
- 03 dekabr, 2025
- 20:52
"Qarabağ" Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi 1/8 finalda "Karvan-Yevlax"a 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
"Köhlən atlar" 1/4 finalda "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq. Daha əvvəl "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" "Neftçi"ni (1:0), "Şamaxı" "Baku Sportinq"i (1:0), "Sabah" isə "İmişli"ni (2:1) məğlub edib.
