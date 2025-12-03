İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" 1/4 finala yüksəlib

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 20:52
    Azərbaycan Kuboku: Qarabağ 1/4 finala yüksəlib

    "Qarabağ" Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi 1/8 finalda "Karvan-Yevlax"a 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    "Köhlən atlar" 1/4 finalda "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq. Daha əvvəl "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" "Neftçi"ni (1:0), "Şamaxı" "Baku Sportinq"i (1:0), "Sabah" isə "İmişli"ni (2:1) məğlub edib.

    Futbol Azərbaycan Kuboku "Qarabağ" klubu "Karvan-Yevlax"

    Son xəbərlər

    20:56

    Hakan Fidan NATO rəhbəri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib

    Region
    20:53
    Foto

    Qazaxıstan və Aİ vizaların sadələşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Region
    20:52

    Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" 1/4 finala yüksəlib

    Futbol
    20:35

    Rütte: Ukraynaya dəstək NATO ölkələrinin təhlükəsizliyini təmin edəcək

    Digər ölkələr
    20:32

    Bundesliqa klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    20:19

    Sabah Bakıda Azərbaycan-İraq Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Biznes
    20:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turu "DH Volley"in qələbəsi ilə başlayıb

    Komanda
    20:15

    Almaniyada İsrailin "Arrow 3" raketdən müdafiə sistemi yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    20:10

    Husilər "Eternity C" gəmisinin ekipajını azad ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti