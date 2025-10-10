Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 16:11
Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, növbəti mərhələdə Misli Premyer Liqası təmsilçilərindən "Neftçi" MOİK-lə üz-üzə gələcək.
Azərbaycan Kuboku
II təsnifat mərhələsi
"Səbail" - "Şamaxı"
"Göygöl" - "Baku Sportinq"
"Karvan-Yevlax" - "Sheky City"
"Qaradağ Lökbatan" - "İmişli"
"Qəbələ" - "Mingəçevir"
"Cəbrayıl" - "Şəfa"
"Zaqatala" – "Sumqayıt"
"Neftçi" - MOİK
"Xankəndi" - "Difai"
"Dinamo" - "Turan-Tovuz"
"Ağstafa Gəncləri" – "Kəpəz"
"Şimal" - "Şahdağ-Qusar"
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin oyunları oktyabrın 28-29-da baş tutacaq.
