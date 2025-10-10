İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:11
    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib

    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, növbəti mərhələdə Misli Premyer Liqası təmsilçilərindən "Neftçi" MOİK-lə üz-üzə gələcək.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    "Səbail" - "Şamaxı"

    "Göygöl" - "Baku Sportinq"

    "Karvan-Yevlax" - "Sheky City"

    "Qaradağ Lökbatan" - "İmişli"

    "Qəbələ" - "Mingəçevir"

    "Cəbrayıl" - "Şəfa"

    "Zaqatala" – "Sumqayıt"

    "Neftçi" - MOİK

    "Xankəndi" - "Difai"

    "Dinamo" - "Turan-Tovuz"

    "Ağstafa Gəncləri" – "Kəpəz"

    "Şimal" - "Şahdağ-Qusar"

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin oyunları oktyabrın 28-29-da baş tutacaq.

