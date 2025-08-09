Azərbaycan klubunun bolqarıstanlı sabiq prezidenti: "Sabah” ciddi rəqibdir, cavab matçında hər şey ola bilər" - MÜSAHİBƏ

"İnter”in (hazırkı “Şamaxı”) sabiq prezidenti Georgi Nikolov “Report”un suallarını cavablandırıb.
Bolqarıstanlı iş adamı Sofiyada yerli “Levski” və “Sabah” arasında keçirilmiş Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyunu və başqa məsələlər haqqında danışıb.
- Bolqarıstandakı oyun meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitdi. Matç haqqında nə deyə bilərsiniz?
- Dürüst olacağam, oyuna baxmamışam Sonra hesabı gördüm, icmalı izlədim. Məncə, bərabər səviyyədə oyun keçib. Hər iki komanda yüksək səviyyəli futbol nümayiş etdirib. 70 dəqiqədən sonra “Sabah” yoruldu, temp çox aşağı düşdü. Düşünürəm ki, bundan istifadə etdiyi üçün “Levski” qol vura bildi. Məncə, nəticə olduqca ədalətlidir.
- “Sabah” Bakıda mərhələni keçə bilər?
- Əlbəttə ki, keçə bilər. “Levski” bu komandanı düzgün qiymətləndirməlidir. “Sabah” ciddi rəqibdir, cavab matçında hər şey ola bilər. Amma məncə, Bolqarıstan komandası avrokuboklarda daha da irəli gedəcək. Mənim proqnozum belədir.
- Azərbaycan futbolunu izləyirsiniz?
- Çempionat matçlarına çox baxa bilməsəm də, avrokuboklarda “Qarabağ”ın nəticələrindən xəbərim var.
- “Qarabağ” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində ölkənizin digər təmsilçisi “Ludoqorets”lə qarşılaşa bilər.
- Bəli. Ötən mövsümdə də üz-üzə gəliblər. Səhv etmirəmsə, Bakıda “Qarabağ”a qalib gəlmişdilər. Sonra burada, gözlərim qarşısında böyük hesabla məğlub oldular. 7:2 hesablı nəticə qeydə alınmışdı. Beləliklə, ikisi də pley-offa yüksəlsə, maraqlı duel olacaq. Ehtimalıma görə, “Ludoqorets” qisas almaq istəyəcək. Amma onu da deməliyəm ki, ölkə çempionumuz ötən mövsümlə müqayisədə bir az zəifdir. Yəni, qarşıdakı mümkün görüşün nəticəsini təxmin edə bilmirəm. Lakin “Qarabağ”ın daha güclü olduğunu deyə bilərəm.
- Azərbaycan və Bolqarıstan futbolunu necə müqayisə edərdiniz? Son dönəmlərdə hansında daha çox inkişaf gözə çarpır?
- Bu ölkələrin futbolu çox oxşardır. Yəqin ki, Azərbaycanda daha çox fiziki mübarizəyə üstünlük verilir. Azərbaycana yaxşı texnikalı oyunçular da gəlir. Belə yerli oyunçularınız da var. Buna görə də hər ikisinin bir-birinə yaxın olduğunu düşünürəm. Bolqarıstan futbolu hazırda yaxşı dönəmlərini yaşamır. Azərbaycan millisinin də son nəticələri elə də yaxşı deyil.
- Azərbaycan Premyer Liqasında legioner limiti ləğv edilib. Bu barədə fikir bildirmək istəyərsiniz?
- Mən ölkənizdə işlədiyim vaxtda da bəzi dəyişikliklər olub. Amma nəticələrdə xüsusi bir irəliləyiş görmədim. Limitdə heç bir məhdudiyyət olmadığı vaxt yaxşı nəticələr olub. Hətta legioner limiti tətbiq ediləndə “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə yüksəldiyini də bilirəm. Hazırda limitin ləğvinin Azərbaycan futboluna fayda və ya zərər verəcəyini deyə bilmərəm. İnanıram ki, ölkənizə gələcək əcnəbi oyunçuların səviyyəsi yüksək olacaq və azərbaycanlı oyunçular da özlərini göstərərək şans qazana biləcəklər.