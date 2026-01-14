İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 14 yanvar, 2026
    • 14:23
    Azərbaycan klubu yarışlardan kənarlaşdırılıb

    AFFA "İstiqlal" klubunu Region Liqasından kənarlaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Ötən il dekabrın 28-də keçirilməli olan "İstiqlal" – "Sabirabad" oyunu meydan sahiblərinin təyin edilən vaxtda stadionda olmaması səbəbindən baş tutmayıb.

    Nəticədə "İstiqlal" klubuna 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Eyni hal ardıcıl üçüncü dəfə təkrarlandığı üçün komandanın yarışdan kənarlaşdırılmasına qərar verilib.

    Ötən il dekabrın 29-da AFFA Region Liqasında keçirilməli olan "Xocalı" - "Gəncə" görüşünün təkrar oynanılmasına qərar verilib. Buna səbəb hər iki komandanın oyun formasının eyni olduğuna görə matçın baş tutmamasıdır.

