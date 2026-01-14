Azərbaycan klubu yarışlardan kənarlaşdırılıb
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 14:23
AFFA "İstiqlal" klubunu Region Liqasından kənarlaşdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
Ötən il dekabrın 28-də keçirilməli olan "İstiqlal" – "Sabirabad" oyunu meydan sahiblərinin təyin edilən vaxtda stadionda olmaması səbəbindən baş tutmayıb.
Nəticədə "İstiqlal" klubuna 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Eyni hal ardıcıl üçüncü dəfə təkrarlandığı üçün komandanın yarışdan kənarlaşdırılmasına qərar verilib.
Ötən il dekabrın 29-da AFFA Region Liqasında keçirilməli olan "Xocalı" - "Gəncə" görüşünün təkrar oynanılmasına qərar verilib. Buna səbəb hər iki komandanın oyun formasının eyni olduğuna görə matçın baş tutmamasıdır.
Son xəbərlər
14:52
Foto
Azərbaycan və İtaliya gömrük orqanları arasında Niyyət Bəyanatı imzalanıbBiznes
14:52
Tehran Ermənistanın İrana qarşı qüvvələrin mərkəzinə çevrildiyi qənaətindədirRegion
14:43
Hesablama Palatası: Qarabağda tikinti layihələrində artıq xərclər ixtisar edilibMaliyyə
14:38
BP Xəzərdə qazma məhlullarının təkrar emalı üçün innovativ yanaşma tətbiq edirEnergetika
14:36
AVF yeniyetmə və gənc voleybolçuların seleksiya prosesinə yenidən start veribKomanda
14:33
KİV: İran region ölkələrini ABŞ bazalarına hücum etmək niyyəti barədə xəbərdar edibDigər ölkələr
14:23
Azərbaycan klubu yarışlardan kənarlaşdırılıbFutbol
14:20
AFFA-nı təhqir edən klub prezidentinə 10 oyunluq cəza verilibFutbol
14:16
Video