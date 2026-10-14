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    Azərbaycan klubları avrokuboklar tarixində yeni qələbə rekordu müəyyənləşdirib

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:13
    Azərbaycan klubları avrokuboklar tarixində yeni qələbə rekordu müəyyənləşdirib

    Azərbaycan klubları avrokubokların 2026/2027 mövsümündə 14-cü qələbəsini qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Bu, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin II turuna təsadüf edib. "Sabah" öz meydanında Çexiya "Slaviya"sına 2 cavabsız qolla qalib gəlib.

    Bu, Azərbaycan təmsilçilərinin cari mövsümdə ümumilikdə 14-cü avrokubok qələbəsi olub. Bununla da ölkəmiz tarixinin yeni rekorduna imza atıb.

    Bunadək ən yüksək göstərici 13-ə bərabər idi. 2023/2024 mövsümündə komandalarımız ümumilikdə 13 dəfə qələbəyə sevinmişdi. Cari mövsümdə "Sabah" 7, "Qarabağ" 4, "Zirə" 2, "Neftçi" 1 dəfə meydandan qalib ayrılıb.

    Bu qələbə UEFA reytinqinə də təsir edib. Azərbaycanın cari mövsümdəki əmsalı 5,625-ə, son 5 mövsümün nəticələrinə görə hesablanan reytinq xalları isə 24,187-yə yüksəlib. Bu, 24,125 xala malik İsraili keçmək üçün yetərli olub.

    Bir pillə irəliləyən Azərbaycan hazırda UEFA reytinqində 24-cü sırada qərarlaşıb.

    Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
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