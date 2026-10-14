Azərbaycan klubları avrokuboklar tarixində yeni qələbə rekordu müəyyənləşdirib
- 14 oktyabr, 2026
- 10:13
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Azərbaycan klubları avrokubokların 2026/2027 mövsümündə 14-cü qələbəsini qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Bu, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin II turuna təsadüf edib. "Sabah" öz meydanında Çexiya "Slaviya"sına 2 cavabsız qolla qalib gəlib.
Bu, Azərbaycan təmsilçilərinin cari mövsümdə ümumilikdə 14-cü avrokubok qələbəsi olub. Bununla da ölkəmiz tarixinin yeni rekorduna imza atıb.
Bunadək ən yüksək göstərici 13-ə bərabər idi. 2023/2024 mövsümündə komandalarımız ümumilikdə 13 dəfə qələbəyə sevinmişdi. Cari mövsümdə "Sabah" 7, "Qarabağ" 4, "Zirə" 2, "Neftçi" 1 dəfə meydandan qalib ayrılıb.
Bu qələbə UEFA reytinqinə də təsir edib. Azərbaycanın cari mövsümdəki əmsalı 5,625-ə, son 5 mövsümün nəticələrinə görə hesablanan reytinq xalları isə 24,187-yə yüksəlib. Bu, 24,125 xala malik İsraili keçmək üçün yetərli olub.
Bir pillə irəliləyən Azərbaycan hazırda UEFA reytinqində 24-cü sırada qərarlaşıb.