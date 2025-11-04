İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan II Liqasında ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 14:13
    Azərbaycan II Liqasında ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Azərbaycan II Liqasında ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi olan "Şəmkir"in futbolçusu Tural Məmmədzadə mükafatlandırılıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, oyunçu "Xankəndi" ilə matçdan əvvəl təltif olunub.

    Ona mükafatı PFL-in Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.

    Peşəkar Futbol Liqası II Liqada ayın qolu Tural Məmmədzadə

