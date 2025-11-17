İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan II Liqasında oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:34
    Azərbaycan II Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində oktyabrın ən yaxşı qolunun müəllifi olan "Xankəndi"nin futbolçusu Sərxan Ağayev mükafatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mükafatı IX turun "Xankəndi" - "Göygöl" qarşılaşmasından əvvəl PFL-in Media şöbəsinin rəisi Müzəffər Müzəffərli təqdim edib.

