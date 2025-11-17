Azərbaycan II Liqasında oktyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 14:34
Azərbaycan II Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində oktyabrın ən yaxşı qolunun müəllifi olan "Xankəndi"nin futbolçusu Sərxan Ağayev mükafatlandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Mükafatı IX turun "Xankəndi" - "Göygöl" qarşılaşmasından əvvəl PFL-in Media şöbəsinin rəisi Müzəffər Müzəffərli təqdim edib.
