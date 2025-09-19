İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Azərbaycan Ədalətli Oyunlar Hərəkatının sədrinə Belçikada diplom verilib

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2025
    • 13:19
    Azərbaycan Ədalətli Oyunlar Hərəkatının sədrinə Belçikada diplom verilib

    Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının (EFPM) İcraiyyə Komitəsinin növbəti toplantısında Azərbaycan Ədalətli Oyunlar Komissiyasının (AzƏOK) sədri, eyni zamanda EFPM İcraiyyə Komitəsinin üzvü Xəzər İsayevə "Ədalətli Oyun Karyerası" nominasiyası üzrə diplom təqdim edilib.

    "Report" xəbər verir ki, mükafat X.İsayevə idmanda ədalətli oyun prinsiplərinin təşviqi sahəsində uzunillik fəaliyyətinə, gənc nəslin bu dəyərlər ruhunda tərbiyəsinə verdiyi töhfələrə, eləcə də beynəlxalq "fair play" hərəkatında fəal iştirakı və təşəbbüskar mövqeyinə görə Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Komitəsinin (CIFP) fəxri prezidenti, professor Jeno Kamuti tərəfindən verilib.

    İclasda həmçinin AzƏOK-un məsul katibi Aysel Sultanova da yer alıb.

    Toplantıda EFPM-in gələcək inkişaf strategiyası, idarəetmə, maliyyə, beynəlxalq əlaqələr və kommunikasiya sahələrində əsas istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılıb və 2025–2026-cı illəri əhatə edən fəaliyyət planı qəbul olunub.

    Sentyabrın 16-da Brüssel Bələdiyyəsinin Qotik zalında keçirilən rəsmi mərasimdə Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatı tərəfindən idmanda sülh, həmrəylik, hörmət və dözümlülük kimi dəyərlərin təbliğinə verdiyi töhfəyə görə Beynəlxalq Xüsusi Olimpiya təşkilatına 3-cü "Sülh naminə Fair Play" mükafatı təqdim edilib.

    Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatı mükafat Sülh naminə Fair Play Xəzər İsayev

    Son xəbərlər

    14:22

    Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:19

    AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:18

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza baş verib

    Formula 1
    14:16

    İsmət Səttarov Albaniyada audiovizual mediaya həsr olunmuş tədbirə qatılıb

    Media
    14:06

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    14:04

    AZAL yeni "Airbus A320neo" təyyarəsi alıb

    İnfrastruktur
    14:03

    Bu ilin 8 ayında 218 Vətən müharibəsi qazisi yenidən aktiv həyata qayıdıb

    Sosial müdafiə
    14:02
    Foto

    Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan PUA-ların istifadəsi üzrə birgə təlim keçirib

    Xarici siyasət
    14:00

    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti