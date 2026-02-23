İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan çempionatında son doqquz mövsümün antirekordu təkrarlanıb

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 10:29
    Azərbaycan çempionatında son doqquz mövsümün antirekordu təkrarlanıb

    Azərbaycan çempionatında son doqquz mövsümün antirekordu təkrarlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının XXI turunda reallaşıb.

    Turun beş oyununda beş qol vurulub. "Turan Tovuz" "Zirə"ni, "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı iki, "Sabah" "Kəpəz"i bir qolla məğlub edib. "İmişli" - "Şamaxı" matçında hesab açılmayıb. "Neftçi" – "Qarabağ" qarşılaşması isə təxirə salınıb.

    Baş tutan 5 görüşdə orta məhsuldarlıq 1,00-a bərabər olub. Orta məhsuldarlığın 1,00 olması son 9 mövsümün antirekordunun təkrarıdır. Belə göstərici sonuncu dəfə ötən mövsümün XII turunda qeydə alınıb. 2024-cü il noyabrın 1-3-də keçirilən 5 matçda 5 qol vurulub.

    Bu, mövsümün yeni antirekordudur. Ardıcıl ikinci turda məhsuldarlıq antirekordu qeydə alınır. Ötən turun 6 matçında 8 qol vurulmuşdu. Orta məhsuldarlıq 1,33-ə bərabər idi.

    Qeyd edək ki, daha aşağı məhsuldarlıq sonuncu dəfə 2016/2017 mövsümünə təsadüf edib. II turun 4 oyununda 3 qol vurulub və məhsuldarlıq 0,75 olub.

    Misli Premyer Liqası antirekord məhsuldarlıq Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    10:48

    Bakıda 61 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    10:47

    Alyaska sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    10:47

    Bakıda 53 yaşlı kişi qətlə yetirilib

    Hadisə
    10:43

    Azərbaycanda hərbi xidmətə könüllü qəbul edilə biləcək şəxslərə dair tələblər dəyişir

    Milli Məclis
    10:35

    "Sabah" Azərbaycan Premyer Liqasında ilk dəfə ardıcıl 10 qələbə qazanıb

    Futbol
    10:30

    Həqiqi hərbi xidmətin başlanğıcı sayılacaq günlə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilir

    Milli Məclis
    10:29

    Azərbaycan çempionatında son doqquz mövsümün antirekordu təkrarlanıb

    Futbol
    10:29

    Vüsal Nəsirli Xırdalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    10:26
    Foto
    Video

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti