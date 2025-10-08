İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan çempionatında ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi açıqlanıb

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:37
    Azərbaycan çempionatında ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında sentyabrın ən yaxşı qolunun müəllifi bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    "Şamaxı"nın legioneri Andrey Tirkoveanunun IV turda "Karvan-Yevlax"a vurduğu qol ən yaxşı adına layiq görülüb.

    I Liqada bu nominasiyada Ruslan Voronsov, II Liqada Tural Məmmədzadə birinci olub.

    Misli Premyer Liqası Sentyabrın qolu Andrey Tirkoveanu

