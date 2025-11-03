İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan çempionatında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 12:19
    Misli Premyer Liqasının X turu tamaşaçı sayında mövsümün rekordu ilə əlamətdar olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Tovuz şəhər stadionunda keçirilən "Turan Tovuz" – "Şamaxı" matçını 5800 tamaşaçı izləyib.

    Doğma arenaya qayıdan qərblilər 2:1 hesablı qələbə qazanıb. Bu, mövsümün arxada qalan hissəsi üçün ən çox seyrçi toplayan görüşdür.

    Bunadək rekord V turda qeydə alınmışdı. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilmiş "Sumqayıt" – "Neftçi" matçında (0:2) 3500 izləyici olub.

    Qeyd edək ki, ümumilikdə mövsümün baş tutan 58 oyununu 64 766 tamaşaçı izləyib. Orta göstərici 1117-yə bərabərdir.

    Misli Premyer Liqası tamaşaçı rekordu Türkiyə Superliqası "Turan Tovuz" - "Şamaxı" oyunu

