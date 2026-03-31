Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsüm bu gün başa çatır
Futbol
- 31 mart, 2026
- 09:34
Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümə bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, XX turun sonuncu oyununda "Sabah" "Abşeron Lions"la üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
"Sabah" A qrupunda 37 xalla liderdir. Rəqibindən bir xal az toplayan "Abşeron Lions" ikinci pillədə qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (93:89), "Ordu" "Lənkəran"ı (107:65), "Naxçıvan" "Quba"nı (103:96), "Gəncə" "Şəki"ni (84:73), "Neftçi" NTD-ni (93:83) məğlub edib.
