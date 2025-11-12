İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda futbolçularıma güvənirəm"

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 19:36
    Ayxan Abbasov: İslandiya ilə oyunda futbolçularıma güvənirəm

    Azərbaycan millisinin baş məşçisi Ayxan Abbasov futbolçularına güvənir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu yığmanın baş məşqçisi özü mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis İslandiya yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Sabah bizi gərgin və önəmli oyun gözləyir. Rəqin üçün də vacib matç olacaq. Futbolçularıma inanıram və azarkeşlərimizdən dəstək gözləyirəm. İnanıram ki, bizi tək qoymayacaqlar. İslandiya son görüşlərdə yaxşı təsir bağışlayır. İstəyirik ki, komanda olaraq ilk matçda qeydə alınan 0:5 hesablı məğlubiyyəti yaddan çıxaraq. Sabah azarkeşlərimizi sevindirməyə çalışacağıq".

    O, hər matça qələbə qazanmaq üçün çıxdıqlarını söyləyib:

    "Hər dəfə meydana qələbə əzmi ilə çıxırıq. Komandamız təzyiq altında deyil. Əksinə, rəqib komandanın pley-offa çıxmaq şansı olduğuna görə təzyiq yaşayırlar".

    Baş məşqçi İslandiya ilə görüşdə standart vəziyyətlərə xüsusi diqqət edəcəklərini vurğulayıb:

    "Tək bu oyunda yox, başqa matçlarda da buna diqqət edirik. Çalışırıq ki, standart vəziyyətlərdə qapımızın toxunulmazlığını qoruyaq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı sabah, 8-ci km qəsəbə stadionunda saat 21:00-da start götürəcək.

    ayxan abbasov Futbol DÇ-2026 seçmə mərhələ Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    20:51

    Ərdoğan Gürcüstan Prezidenti ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    20:51

    ABŞ İranın raket potensialını dəstəkləyən şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:36
    Foto

    Azərbaycan karateçisi İslamiadanın qalibi olub

    Fərdi
    20:35

    Türkiyənin tanınmış musiqiçisi vəfat edib

    Region
    20:32

    Ukrayna XİN: Rusiya ilə sülh danışıqları rəsmi şəkildə dayandırılıb

    Digər ölkələr
    20:28

    Misirdə Qəzzanın bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Dünya
    20:17

    Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən yanğın davam edir

    Hadisə
    20:10

    Özbəkistan TDT-nin Ağsaqqallar Şurasının gücləndirilməsi üzrə "yol xəritəsi"nin hazırlanmasını təklif edib

    Region
    20:06
    Foto

    Şamaxıda ikimərtəbəli ev yanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti