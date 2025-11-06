İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Ayaks" "Qalatasaray" məğlubiyyətindən sonra baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 20:03
    Ayaks Qalatasaray məğlubiyyətindən sonra baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Niderland təmsilçisi "Ayaks" baş məşqçisi Con Heytinqa ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    41 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam verilib. Onun sözləşməsi 2027-ci ildə başa çatacaqdı.

    Çalışdırıcının komandadan göndərilməsinin səbəbi uğursuz nəticələr olub. "Ayaks" son olaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda, doğma meydanda "Qalatasaray"a (Türkiyə) 0:3 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, "Ayaks" Niderland çempionatında 20 xalla dördüncüdür. Çempionlar Liqasında isə 0 xalla sonuncu - 36-cı yerdə qərarlaşıb.

    "Ayaks" klubu Con Heytinqa UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    21:08

    Latviyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:03
    Foto
    Video

    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    20:59

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:53

    Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir

    Digər ölkələr
    20:47

    Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    20:44

    "SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq

    Digər ölkələr
    20:43
    Foto

    Məhkəmədə hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərlə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    20:27

    "Erisioni" gürcü ansamblı gələn il Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edəcək

    İncəsənət
    20:24
    Foto

    Serbiyada Azərbaycanın Zəfər Günü təntənəli şəkildə qeyd edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti