    Avropanın aparıcı klubları Almaniya millisinin müdafiəçisi ilə maraqlanır

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:29
    Avropanın aparıcı klubları Almaniya millisinin müdafiəçisi ilə maraqlanır

    Avropanın aparıcı klubları Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunda çıxış edən futbolçu Niko Şlotterbeklə maraqlanır.

    "Report" "Goal.com"a istinadən xəbər verir ki, Almaniyanın "Bavariya", İngiltərənin "Liverpul" və İspaniyanın "Real" klubları 25 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir.

    Dortmund təmsilçisi Almaniya millisinin üzvünə 2030-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulan yeni müqavilə təklif edib. Lakin oyunçu bütün variantları nəzərdən keçirmək niyyətindədir və bu səbəbdən tələsmir.

    Qeyd edək ki, Niko Şlotterbekin "Borussiya" ilə hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Real Madrid Borussia Dortmund Niko Şlotterbek Futbol

