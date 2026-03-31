Avropa çempionatı: Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin oyun proqramı açıqlanıb
Futbol
- 31 mart, 2026
- 10:22
Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki oyunlarının proqramı bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, Elşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu yığma F qrupunda ilk matçını Avstriyaya qarşı keçirəcək.
Qarşılaşma mayın 28-də, yerli vaxtla saat 13:30-da start götürəcək.
Azərbaycan komandası mayın 29-da, saat 15:45-də İtaliya ilə, 30-da, saat 13:15-də isə Fransa ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatının final mərhələsi mayın 27-dən iyunun 4-dək Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada təşkil olunacaq.
10:27
Lebron Ceyms Kərim Əbdül-Cabbarın rekordunu təkrarlayıbKomanda
10:22
İranda terror aktları törətməkdə ittiham olunan daha iki nəfər edam edilibRegion
10:15
Video
FHN: Bayram günlərində hadisələr zamanı 13 nəfər ölüb, 14 nəfər xəsarət alıbHadisə
10:12
İsmayıllıda avtoqəza olub, ölənlər varHadisə
10:01
Çində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində partlayış olub, dörd nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Azərbaycanda viski istehsalı 51 % azalıbBiznes
09:51
Foto
Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilibHərbi
