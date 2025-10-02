İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:20
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın iki boksçusu 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın iki təmsilçisi Çexiyanın Ostrava şəhərində 19 yaşadək boksçular arasında Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq) Kurt Makintireni (İrlandiya) məğlub edib – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:24, 30:27).

    O, növbəti görüşündə Maksim Şlyakov (Ukrayna) ilə üz-üzə gələcək. Döyüş oktyabrın 4-də olacaq.

    Zidan Hümbətov (55 kq) isə Ahmet Yılmazdan (Türkiyə) güclü olub. Təmsilçimiz rəqibini 5:0 (28:27, 29:26, 29:26, 30:25, 29:26) hesabı ilə məğlub edib. Hümbətov 1/4 finalda Saşa Menkaroni (İtaliya) ilə döyüşəcək. Görüş oktyabrın 5-də keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatına oktyabrın 9-da yekun vurulacaq.

