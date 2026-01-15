"Atletiko" Dieqo Simeonenin oğlu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 19:41
İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) komandası futbolçusu Culiano Simeone ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
23 yaşlı forvardın yeni sözləşməsi 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Culiano Simeone "Atletiko"nun baş məşqçisi Dieqo Simeonenin oğludur.
