İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "Atletik"in futbolçusu: "Qarabağ" çox yaxşı mübarizə aparan komandadır"

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:03
    Atletikin futbolçusu: Qarabağ çox yaxşı mübarizə aparan komandadır

    "Qarabağ" çox yaxşı mübarizə aparan komandadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın "Atletik" klubunun futbolçusu Robert Navarro UEFA-nın saytına açıqlama verib.

    O, Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Azərbaycan komandasına qarşı keçirdikləri matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Onlar tanınmayan liqada oynayırlar. Buna baxmayaraq, çox əla mübarizə aparan komandadır. Daha əvvəl "Benfika" və "Kopenhagen"i məğlub ediblər. Biz bu qarşılaşmada bir az əziyyət çəkdik. Amma üç xal qazandığımız üçün xoşbəxtik".

    Qeyd edək ki, görüş Bilbao təmsilçisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    UEFA Çempionlar Liqası Robert Navarro "atletik" - "qarabağ" oyunu

    Son xəbərlər

    13:10

    Bart de Vever: Ukrayna üçün "təzminat krediti" ideyasının dəstəklənməsi üçün şərtlərimiz var

    Digər ölkələr
    13:06

    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Digər
    13:04

    Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    13:03

    Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar verib

    İKT
    13:02

    Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:01

    İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıb

    Fərdi
    12:58

    "Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" dəyişib

    Biznes
    12:57

    "Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    12:54
    Foto

    Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuliyə gəlib

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti