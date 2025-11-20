Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb
Futbol
- 20 noyabr, 2025
- 15:38
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Asim Xudiyev UEFA-dan təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.
O, UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda baş tutacaq "Universitatya Krayova" (Rumıniya) – "Maynz" (Almaniya) görüşünün hakim-inspektoru olacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 27-də Krayova şəhərindəki Yon Oblemenko adına stadionda baş tutacaq.
