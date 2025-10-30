İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Arsenal" İngiltərə futbolunda yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 09:43
    Arsenal İngiltərə futbolunda yeni rekorda imza atıb

    "Arsenal" klubu İngiltərə futbolunda yeni rekorda imza atıb.

    "Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi buna Liqa Kubokunun IV turunda "Brayton"a 2:0 hesabı ilə qalib gəlməklə nail olub.

    "Topçular" Premyer Liqada çıxış edən komandalar arasında bir ay ərzində ardıcıl 6 matçda qol buraxmadan qələbə qazanan ilk kollektivdir.

    "Arsenal" daha əvvəl elitada "Kristal Pelas"ı (1:0), "Fulhem"i (1:0), "Vest Hem"i (2:0), UEFA Çempionlar Liqasında "Atletiko"nu (4:0) və "Olimpiakos"u (2:0) üstələyib.

    Arsenal klubu İngiltərə Liqa Kuboku İngiltərə Premyer Liqası rekord

