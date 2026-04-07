"Arsenal"ın sabiq yarımmüdafiəçisi Aaron Remzi futboldan gedib
- 07 aprel, 2026
- 15:08
Uels millisinin və İngiltərənin "Arsenal" klubunun sabiq yarımmüdafiəçisi Aaron Remzi futbolçu karyerasını başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, 35 yaşlı futbolçu bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
"Bu qərar asan qəbul edilmədi. Çox düşündükdən sonra futboldan təqaüdə çıxmaq qərarına gəldim. İlk olaraq Uels millisindən başlamaq istəyirəm. Bu formanı geyinmək və komanda ilə belə anlar yaşamaq mənim üçün böyük şərəf idi. İnkişafımda rolu olan bütün məşqçilərə və işçi heyətinə təşəkkür edirəm", – deyə o söyləyib.
Remzi çıxış etdiyi klublara da minnətdarlığını bildirib.
Qeyd edək ki, uelsli oyunçu karyerası ərzində İngiltərədə "Arsenal", "Kardiff Siti", "Nottinqem Forest", Fransada "Nitsa", Şotlandiyada "Reyncers" və İtaliyada "Yuventus" klublarının formasını geyinib. Onun son komandası Meksikanın "Pumas" kollektivi olub.
Remzi klub səviyyəsində üç dəfə İngiltərə Kubokunu və Superkubokunu, həmçinin İtaliya və Şotlandiya Kuboklarını qazanıb. O, Uels millisində 86 oyuna çıxıb və 21 qol vurub.