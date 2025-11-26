"Arsenal" hücumçusunu satmağı planlaşdırır
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 21:48
İngiltərə təmsilçisi "Arsenal" hücumçusu Qabriel Jezusla bağlı qərar verib.
"Report"un məlumatına görə, "topçular" 28 yaşlı futbolçunu qış "transfer pəncərəsi"ndə satmağı planlaşdırır.
London kollektivi braziliyalı futbolçunun satışından əldə edəcəyi gəlir sayəsində komandanın büdcəsini yaxşılaşdırmağı düşünür.
Forvard hazırda zədəlidir və təxminən 1 ay sonra yaşıl meydanlara qayıdacaq. Qabriel Jezus özü də başqa klubda çıxış etməyin tərəfdarıdır. O, daim start heyətində yer ala biləcəyi komandanın formasını geyinmək istəyir.
Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı futbolçunu 25 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.
Son xəbərlər
21:50
Gürcüstan gömrüyündə saxlanılan Azərbaycanın yük avtomobilləri sərbəst buraxılıblarRegion
21:48
"Arsenal" hücumçusunu satmağı planlaşdırırFutbol
21:44
ABŞ-də prokurorluq 2020-ci il seçkilərinə müdaxilə ilə bağlı Trampa qarşı işi dayandırıbDigər ölkələr
21:17
Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
21:14
Hikmət Hacıyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşübXarici siyasət
20:58
Türkiyə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilibXarici siyasət
20:52
"Qalatasaray" klubunun şikayəti təmin edilməyibFutbol
20:49
Foto
Ceyhun Bayramov İtaliya Senatının Sədri ilə görüşübXarici siyasət
20:46
Foto