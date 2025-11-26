İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    "Arsenal" hücumçusunu satmağı planlaşdırır

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 21:48
    Arsenal hücumçusunu satmağı planlaşdırır

    İngiltərə təmsilçisi "Arsenal" hücumçusu Qabriel Jezusla bağlı qərar verib.

    "Report"un məlumatına görə, "topçular" 28 yaşlı futbolçunu qış "transfer pəncərəsi"ndə satmağı planlaşdırır.

    London kollektivi braziliyalı futbolçunun satışından əldə edəcəyi gəlir sayəsində komandanın büdcəsini yaxşılaşdırmağı düşünür.

    Forvard hazırda zədəlidir və təxminən 1 ay sonra yaşıl meydanlara qayıdacaq. Qabriel Jezus özü də başqa klubda çıxış etməyin tərəfdarıdır. O, daim start heyətində yer ala biləcəyi komandanın formasını geyinmək istəyir.

    Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı futbolçunu 25 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

    "Arsenal" "topçular" Qabriel Jezus transfer

