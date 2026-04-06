Arne Slot mövsümün sonunda "Liverpul"dan ayrılacaq
Futbol
- 06 aprel, 2026
- 09:44
İngiltərənin "Liverpul" klubunun baş məşqçisi Arne Slot cari mövsümün sonunda komandadan ayrılacaq.
"Report" "Indykaila News"a istinadən xəbər verir ki, 47 yaşlı mütəxəssis bu barədə könüllü olaraq qərar verib.
O, Mersisayd təmsilçisinin rəhbərliyi ilə məsələ barədə razılığa gəlib. Niderlandlı baş məşqçi mövsümün sonunadək vəzifəsində qalacaq. Bu posta ispaniyalı Xabi Alonsonun gətiriləcəyi gözlənilir.
Xatırladaq ki, Arne Slotun "Liverpul"la müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatacaq. Komanda hazırda İngiltərə Premyer Liqasında beşinci pillədə qərarlaşıb.
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04