    • 03 sentyabr, 2025
    Argentinalı məşhur baş məşqçinin yeni klubu bəlli olub

    Argentinalı məşhur baş məşqçi Xorxe Sampaoli karyerasını Braziliyada davam etdirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, 65 yaşlı mütəxəssis "Atletiko Mineyro" klubunda işləyəcək. 

    Onun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin dekabrına qədər nəzərdə tutulub. 

    Qeyd edək ki, Xorxe Sampaoli 2020-ci il mövsümündə də "Atletiko Mineyro"nun baş məşqçisi olub. Həmin vaxt komanda Braziliya A Seriyasında üçüncü yeri tutub.

