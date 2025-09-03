Argentinalı məşhur baş məşqçinin yeni klubu bəlli olub
Futbol
- 03 sentyabr, 2025
- 09:16
Argentinalı məşhur baş məşqçi Xorxe Sampaoli karyerasını Braziliyada davam etdirəcək.
"Report"un məlumatına görə, 65 yaşlı mütəxəssis "Atletiko Mineyro" klubunda işləyəcək.
Onun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin dekabrına qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Xorxe Sampaoli 2020-ci il mövsümündə də "Atletiko Mineyro"nun baş məşqçisi olub. Həmin vaxt komanda Braziliya A Seriyasında üçüncü yeri tutub.
Son xəbərlər
09:45
Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Kiyevə səfər edibDigər ölkələr
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları keçibEnergetika
09:36
"Regional" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
09:32
Yəməndə saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 20-yə çatıbDigər ölkələr
09:19
Bakının üç rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:16
Argentinalı məşhur baş məşqçinin yeni klubu bəlli olubFutbol
09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)Maliyyə
09:08
Azərbaycanın taxılçılıq müəssisəsinin xalis mənfəəti kəskin azalıbMaliyyə
09:07