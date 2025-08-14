Çempionlar Liqasının qalibi ardıcıl yeddinci il UEFA Superkubokunu qazanır

Çempionlar Liqasının qalibi olmuş komanda ardıcıl yeddinci il UEFA Superkubokunu qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, son olaraq 2018-ci ildə gerçəkləşməyib.
Həmin vaxt İspaniyanın "Atletiko" kollektivi Avropa Liqasından sonra Superkuboka da sahib çıxıb.
Daha sonra "Liverpul" (İngiltərə), "Bavariya" (Almaniya), "Çelsi" (İngiltərə), "Real" (İspaniya, iki dəfə), "Mançester Siti" və PSJ (Fransa) Çempionlar Liqasının ardınca UEFA Superkubokunda da sevinən tərəf olublar.
Qeyd edək ki, PSJ ötən gün həlledici matçda İngiltərə təmsilçisi "Tottenhem"i əsas vaxtı heç-heçə (2:2) başa çatan qarşılaşmanın penaltilər seriyasında üstələyib - 3:2.