    "Araz-Naxçıvan" VII turun açılış matçında qələbə qazanıb

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 19:13
    Araz-Naxçıvan VII turun açılış matçında qələbə qazanıb

    "Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasınıda VII turun açılış matçında qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Elmar Baxşıyevin komandası "İmişli"ni evdə 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Qolları Ba-Muaka Simakala (33) və Ülvi İsgəndərov (90+5) vurublar.

    "İmişli" hazırda 8 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb. Hesabında 14 xal olan Naxçıvan təmsilçisi isə turnir cədvəlinin zirvəsinə yüksəlib.

