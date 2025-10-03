"Araz-Naxçıvan" VII turun açılış matçında qələbə qazanıb
Futbol
- 03 oktyabr, 2025
- 19:13
"Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasınıda VII turun açılış matçında qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Elmar Baxşıyevin komandası "İmişli"ni evdə 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
Qolları Ba-Muaka Simakala (33) və Ülvi İsgəndərov (90+5) vurublar.
"İmişli" hazırda 8 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb. Hesabında 14 xal olan Naxçıvan təmsilçisi isə turnir cədvəlinin zirvəsinə yüksəlib.
