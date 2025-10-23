"Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı ilk iki oyununa təyinatlar açıqlanıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:35
    Araz-Naxçıvanın UEFA Çempionlar Liqasındakı ilk iki oyununa təyinatlar açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək "Araz-Naxçıvan"ın VII qrupda keçirəcəyi ilk iki oyuna təyinatlar açıqlanıb.

    "Report" Futzal Fedrasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu qrupun matçları Rumıniyada keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Əsas mərhələ

    29 oktyabr

    22:00. "Araz-Naxçıvan" – "Yunayted Qalati" (Rumıniya)

    Hakimlər: Aslan Qalayev (Qazaxıstan), Valentin Kiuplea (Uels), İrmantas Kapraşovas (Litva).

    Timekiper: Laurentiu Deakonu (Rumıniya).

    Hakim-inspektor: Neboyşa Paniç (Serbiya).

    UEFA nümayəndəsi: Miodraq Raduloviç (Monteneqro).

    Sala Sporturilor Dunarea

    30 oktyabr

    19:00. "Araz-Naxçıvan" – "Differdanje 03" (Lüksemburq)

    Hakimlər: Valentin Kiuplea (Uels), Viktor Çaix (Fransa), Aslan Qalayev (Qazaxıstan).

    Timekiper: Laurentiu Deakonu (Rumıniya).

    Hakim-inspektor: Neboyşa Paniç (Serbiya).

    UEFA nümayəndəsi: Miodraq Raduloviç (Monteneqro).

    Sala Sporturilor Dunarea

