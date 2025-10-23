"Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı ilk iki oyununa təyinatlar açıqlanıb
- 23 oktyabr, 2025
- 10:35
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək "Araz-Naxçıvan"ın VII qrupda keçirəcəyi ilk iki oyuna təyinatlar açıqlanıb.
"Report" Futzal Fedrasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu qrupun matçları Rumıniyada keçiriləcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Əsas mərhələ
29 oktyabr
22:00. "Araz-Naxçıvan" – "Yunayted Qalati" (Rumıniya)
Hakimlər: Aslan Qalayev (Qazaxıstan), Valentin Kiuplea (Uels), İrmantas Kapraşovas (Litva).
Timekiper: Laurentiu Deakonu (Rumıniya).
Hakim-inspektor: Neboyşa Paniç (Serbiya).
UEFA nümayəndəsi: Miodraq Raduloviç (Monteneqro).
Sala Sporturilor Dunarea
30 oktyabr
19:00. "Araz-Naxçıvan" – "Differdanje 03" (Lüksemburq)
Hakimlər: Valentin Kiuplea (Uels), Viktor Çaix (Fransa), Aslan Qalayev (Qazaxıstan).
Timekiper: Laurentiu Deakonu (Rumıniya).
Hakim-inspektor: Neboyşa Paniç (Serbiya).
UEFA nümayəndəsi: Miodraq Raduloviç (Monteneqro).
Sala Sporturilor Dunarea