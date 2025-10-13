"Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasında oyunlarını idarə edəcək hakimlər müəyyənləşib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 10:27
    Araz-Naxçıvanın UEFA Çempionlar Liqasında oyunlarını idarə edəcək hakimlər müəyyənləşib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək "Araz-Naxçıvan"ın yer aldığı VII qrupun oyunlarını idarə edəcək hakimlər müəyyənləşib.

    "Report" Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, oyunlarda FİFA referiləri Viktor Şix (Fransa), Vasilika Kiuplea (Uels), Aslan Qalayev (Qazaxıstan) və İrmantas Kaprasovas (Litva) ədaləti qoruyacaq.

    Miodraq Raduloviç (Monteneqro) UEFA nümayəndəsi, Nebojsa Paniç (Serbiya) və Sebastian Staviçki (Polşa) hakim-inspektor kimi fəaliyyət göstərəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    VII qrup

    29 oktyabr

    22:00. "Araz-Naxçıvan" – "Yunayted Qalati" (Rumıniya)

    Sala Sporturilor Dunarea.

    30 oktyabr

    19:00. "Araz-Naxçıvan" – "Differdanje 03" (Lüksemburq)

    Sala Sporturilor Dunarea.

    1 noyabr

    18:00. Tigers Roermond (Niderland) – Araz-Naxçıvan

    Sala Sporturilor Dunarea.

