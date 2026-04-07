"Araz-Naxçıvan"ın məşqçisi Rikkardo De Vivo: "İtaliya millisi hələ də tarixi və nüfuzu ilə yaşayır"
- 07 aprel, 2026
- 11:15
Futbol üzrə İtaliya millisi hələ də öz tarixi və nüfuzu ilə yaşayır, ən narahatedici məqam da budur.
Bu sözləri "Report"a açıqlamasında "Araz-Naxçıvan"ın fiziki hazırlıq üzrə italiyalı məşqçisi Rikkardo De Vivo deyib.
Bölgə təmsilçisində baş məşqçi Andrey Demçenkonun köməkçisi dördqat dünya çempionu olan yığmanın bu il keçiriləcək mundiala vəsiqə qazana bilməməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Narahatedici məqam odur ki, İtaliya hələ də öz tarixi və nüfuzu ilə yaşayır. Lakin tarix matçlarda qalib gəlmir. Bir məqamda nüfuz yenilənmə ilə uyğunlaşdırılmalıdır və bu yenilənmə kifayət qədər sürətli baş verməyib. Daha bir məyusedici hal İtaliyanın ardıcıl üçüncü dəfə mundiala gedə bilməməsidir. Söhbət dörd dəfə dünya çempionu olan və illər ərzində çox yaxşı oyunçular yetişdirən bir ölkədən gedir. İtaliyanın çox zəngin futbol tarixi var. Təəssüf ki, bu, yalnız tarixə çevrilib, çünki hazırda tanıdığımız İtaliyadan çox uzaqdayıq. Komandanın mundiala vəsiqə qazana bilməməsinə baxanda düşünürəm ki, ən böyük səhv bunu təcrid olunmuş bir çöküş kimi qəbul etməkdir. Lakin belə deyil. Bu, yalnız bir məşqçi, bir pis oyun və ya bir uğursuz kampaniya ilə bağlı olmamalıdır. Bu, İtaliya futbolundakı daha dərin struktur problemini əks etdirir".
Rikkardo De Vivo İtaliya futbolundakı əsas problemdən söz açıb:
"Mənim üçün əsas problem odur ki, İtaliya artıq ən yüksək beynəlxalq səviyyədə, xüsusən də hücum zonalarında fərq yarada biləcək kifayət qədər yüksək səviyyəli oyunçu yetişdirmir. Komandanın hələ də taktiki intizamı, ənənəsi və qüruru var, lakin müasir futbol sürət, yaradıcılıq, atletiklik və matçları fərdi olaraq həll edə bilən oyunçular tələb edir. İtaliyanın uğursuz olduğu yer budur. Eyni zamanda, daha geniş bir kimlik məsələsi də var. Keçmişdə, hətta İtaliya ən istedadlı komanda olmasa belə, çox aydın bir düşüncə tərzinə və güclü rəqabət DNT-sinə malik idilər. Bu gün komanda tez-tez qeyri-müəyyən görünür, sanki köhnə kimliyini qorumağa çalışmaqla yeni bir istiqamətə tam sadiq qalmadan modernləşməyə çalışmaq arasında qalır".
Onun sözlərinə görə, milli komanda daha geniş sistemdəki problemlərin bədəlini ödəyir:
"Daxili çempionatda gənc oyunçular ardıcıl olaraq inkişaf etmirlərsə, onlara məsuliyyət verilmirsə və onlar elit beynəlxalq futbola hazırlanmırsa, gec-tez milli komanda əziyyət çəkir. İndi gördüklərimiz ayların deyil, illərin nəticəsidir. Beləliklə, mənim fikrimcə, İtaliyanın əsas problemi yalnız texniki və ya taktiki deyil. Bu, struktur problemdir. Milli komanda oyunçu inkişafında, uzunmüddətli planlaşdırmada və futbol mədəniyyətində daha dərin zəifliklərin yalnız son ifadəsidir".
Xatırladaq ki, İtaliya millisi pley-off mərhələsinin final matçında Bosniya və Herseqovina yığması ilə bacarmayıb.