Haqqımızda

"Araz-Naxçıvan"ın Kiprə səfər planı müəyyənləşib

"Araz-Naxçıvan"ın Kiprə səfər planı müəyyənləşib UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab görüşləri çərçivəsində Kiprdə "Omoniya"nın qonağı olacaq "Araz-Naxçıvan" klubunun səfər planları müəyyənləşib.
Futbol
11 avqust 2025 12:31
Araz-Naxçıvanın Kiprə səfər planı müəyyənləşib

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab görüşləri çərçivəsində Kiprdə "Omoniya"nın qonağı olacaq "Araz-Naxçıvan"ın səfər planı müəyyənləşib.

Bu barədə "Report"a klubun mətbuat katibi Mahal Məmmədov məlumat verib.

Komanda sabah səhər Baki - Afina - Larnaka reysi ilə yola düşəcək. Avqustun 12-si və 13-ü axşam isə Nikosiyada məşqlər olacaq.

Səfərdə "Araz-Naxçıvan"ı dəstəkləmək üçün hələ heç kim kluba müraciət etməyib.

Qeyd edək ki, “Omoniya" - "Araz-Naxçıvan” matçı avqustun 14-də, saat 21:00-da Nikosiyada keçiriləcək. Komandalar arasında Bakıda baş tutan matçda Kipr təmsilçisi 4:0 hesablı qələbə qazanıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi