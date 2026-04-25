"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi Andrey Demçenko mətbuat konfransında bildirib.

    Ukraynalı mütəxəssis səfərdə "Qəbələ" ilə heç-heçə etdikləri (1:1) Misli Premyer Liqasının XXIX turunun oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bu gün oyunumuz alındı. Birinci hissədə matça nəzarət etdik. Rəqibin sürətli əks-hücumlara çıxdığını bilirdik. Bu üstünlükləri qola çevirmək olur. Sən qol vurmursansa, qapında top görəcəksən. Bu da başımıza gəldi".

    O, matçın sonunda fərqlənmək imkanlarının olduğunu da əlavə edib:

    "Amma alınmadı. Qalib gələ və ya uduza da bilərdik".

    A.Demçenko komandanı özünün qurmadığını vurğulayıb:

    "Əlimizdə olan futbolçularla oynayırıq. Heyəti məndən əvvəlki mütəxəssis formalaşdırıb. Turnir cədvəli yaxşı pillədə olmadığımızı göstərir. Lakin hər oyun bizə müəyyən şans verir. Komanda yaxşı futbol sərgiləyəndə xallar qazanır".

