Aqil Nəbiyev: "Pozitiv olmalıyıq, Azərbaycanda futbol da var, futbolçu da"
- 17 sentyabr, 2025
- 17:29
Azərbaycanda futbol da var, futbolçu da.
Bu fikirləri "Report"a açıqlamasında Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət yığmasının baş məşqçisi Aqil Nəbiyev deyib.
O, U-15 millisinin ilk dəfə baş tutan təlim-məşq toplanışını dəyərlənidirb:
"Bildiyiniz kimi, U-15 yığması milli səviyyəsində ilk dəfə toplanışda iştirak edir. Bəzi oyunçular barədə geniş məlumatımız yox idi. Çünki aşağı yaş qrupları üzrə bəzi liqalar başlamayıb. Sentyabrın 13-də bir araya gəlib, 3 məşqdən sonra Monteneqro ilə yoxlama görüşünə çıxdıq. Halbuki rəqib 7-ci toplanışını həyata keçirirdi. Təbii ki, bizim üçün çox çətin oldu. Futbolçuların fiziki durumlarında müəyyən problemlər var. Bu da başadüşülən səbəblərə görədir. Etiraf etməliyik ki, bizdə aşağı yaş qrupları üzrə liqaların səviyyəsi istədiyimiz kimi deyil. Liqalar artıqca nisbətən səviyyə qalxır. Ancaq bu halda müəyyən qədər inkişaf etmək asanlaşır".
A.Nəbiyev Azərbaycanda istedadlı futbolçuların olduğunu, onların yaxşı səviyyədə yetişəcəyinə inandığını söyləyib:
"Hər zaman demişəm, inkişaf üçün potensial, istedadlı futbolçular var. Sadəcə, istiqamət düzgün seçilməlidir. Klub səviyyəsində beynəlxalq turnirlərə tez-tez qtaılmalıdırlar ki, bəhrəsini görsünlər. Pozitiv olmalıyıq, Azərbaycanda futbol da var, futbolçu da. Sadəcə, işlər düzgün qaydada aparılsa, faydası üzə çıxar".
Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-15 millisi yoxlama oyununda Bakıda hazırlıq keçən Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qolsuz heç-heçə edib. Bu komandalar arasında ikinci yoxlama görüşü sentyabrın 18-də Binə stadionunda keçiriləcək.