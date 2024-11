Andres İnyesta Danimarka klubunu alıb

İspaniya millisinin və "Barselona" klubunun sabiq futbolçusu Andres İnyestanın "Never Say Never" (NSN) şirkəti Danimarkanın "Helsinger" klubunu alıb.

