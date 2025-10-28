Almaniya klubunun yarımmüdafiəçisi bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 12:45
Almaniyanın "Bayer 04" klubunun yarımmüdafiəçisi Ezekiel Fernandes bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Leverkuzen təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
23 yaşlı argentinalı futbolçu Almaniya Bundesliqasının VIII turunun "Frayburq"a qarşı matçında (2:0) sol dizinin bağlarını zədələyib və 67-ci dəqiqədə əvəzlənib.
Qeyd edək ki, E.Fernandes 2025/2026 mövsümündə "Bayer 04"ün heyətində 8 matçda meydana çıxıb. O, bu ilin sentyabrından Leverkuzen təmsilçisində çıxış edir.
Son xəbərlər
13:55
Norveçli olimpiya çempionu vəfat edibFərdi
13:50
Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edirRegion
13:44
"Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 133 milyon manatı keçibMaliyyə
13:44
Şəhid bacısı: Valideynlərimin bu günü görmədən dünyadan köçmələrinə heyfslənirəmDaxili siyasət
13:43
Zelenski sabiq merin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsinin səbəbini açıqlayıbDigər ölkələr
13:39
AMB sığorta sektorunun maliyyə dayanıqlılığını gücləndirmək istəyirMaliyyə
13:30
Foto
Video
Leyla Əliyeva Şuşa məscidi üçün hazırlanan dünya xalçaçılıq tarixinin ən böyük dairəvi xalçası ilə tanış olubMədəniyyət siyasəti
13:29
AQP rəsmisi: "Palata birgə qiymətləndirmə standartlarının yenilənməsi üzərində işləyir"Maliyyə
13:28
Foto