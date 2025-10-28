İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:45
    Almaniya klubunun yarımmüdafiəçisi bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Almaniyanın "Bayer 04" klubunun yarımmüdafiəçisi Ezekiel Fernandes bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Leverkuzen təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    23 yaşlı argentinalı futbolçu Almaniya Bundesliqasının VIII turunun "Frayburq"a qarşı matçında (2:0) sol dizinin bağlarını zədələyib və 67-ci dəqiqədə əvəzlənib.

    Qeyd edək ki, E.Fernandes 2025/2026 mövsümündə "Bayer 04"ün heyətində 8 matçda meydana çıxıb. O, bu ilin sentyabrından Leverkuzen təmsilçisində çıxış edir.

    "Bayer 04" klubu Almaniya Bundesliqası Ezekiel Fernandes

