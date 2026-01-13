Bundesliqanın oyunu əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 22:40
Almaniya Bundesliqasının XVII turunda keçirilməli olan "Hamburq" – "Bayer 04" oyunu əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanın bu gün Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlaması planlaşdırılırdı.
Lakin stadionun qar və buzla örtülməsi matçın keçirilməsinə mane olub.
Görüşün hansı tarixdə baş tutacağı ilə bağlı məlumat daha sonra veriləcək.
Son xəbərlər
22:55
Dünya Bankı: Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinin nəticəsi regionun iqtisadi perspektivləri üçün vacibdirİqtisadiyyat
22:52
"Quba"nın baş məşqçisi: "Sevdindirici haldır ki, "Naxçıvan"a qalib gəldik"Komanda
22:51
Tramp amerikalıları və müttəfiqlərini İranı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
22:49
HRANA: İranda etirazlar zamanı ən azı 550 nəfər saxlanılıbRegion
22:40
Bundesliqanın oyunu əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıbFutbol
22:29
Qazaxda minik avtomobili "TIR"a çırpılıb, ölən varHadisə
22:27
ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın iki illik neft hasilatı proqnozunu dəyişməyibEnergetika
22:26
Dünya Bankı Azərbaycanın 2026-2027-ci illər üçün iqtisadi artım proqnozlarını açıqlayıbMaliyyə
22:18