    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:55
    Aleksandr Zinçenko: Azərbaycanla matçda qələbə qazanmaq istəyirik
    Ukrayna yığması sabahkı matça qələbə qazanmaq üçün çıxacaq.

    "Report"un xəbər verir ki, bunu Ukrayna millisinin futbolçusu Aleksandr Zinçenko deyib.

    O, Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Matça ciddi hazırlaşmışıq. Hədəfimiz qələbə qazanmaq olacaq. Azarkeşlərimizi sevindirmək istəyirik. Sabah bizi maraqlı oyun gözləyir".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Ukrayna qarşılaşması sentyabrın 9-da, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq.

